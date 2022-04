I veicoli elettrici da acquistare con gli incentivi a meno di 25.000 euro

Lo scorso 6 aprile il Governo Draghi ha ufficializzato i nuovi incentivi auto e moto 2022, che permettono di risparmiare fino a 5.000 euro su un'auto elettrica ma non solo, ci sono sconti anche per Plug-in Hybrid e termiche Euro 6. Oggi assieme a Matteo Valenza vi raccontiamo le migliori elettriche sotto i 25.000 euro.

Una soglia non facile per le auto elettriche, che solitamente tendono a costare molto di più (il tetto massimo degli incentivi è 35.000 euro più IVA, ovvero 42.700 euro IVA inclusa), qualche opzione da acquistare però c'è. Partiamo dalla Dacia Spring, l'elettrica più economica in assoluto, con un prezzo di partenza di 20.650 euro (pregi e difetti della Dacia Spring nella nostra prova).

Sempre all'interno del Gruppo Renault troviamo la Twingo Electric a 22.750 euro, compatta, molto carina e con 82 CV di potenza (la nostra prova della Twingo E-Tech Electric). Terza opzione: la Fiat 500e, con un prezzo di partenza di 24.500 euro. Esiste poi un nuovo mercato di interessanti quadricicli elettrici, pensiamo ad esempio alla regina Citroen Ami, e ancora all'Estrima Birò Summer, alla Tazzari Zero Junior, alle XEV Kitty e Yoyo. Su queste vetture si applicano gli incentivi relativi ai quadricicli.

Per restare in tema, ecco quali sono le dieci regioni con più colonnine in Italia, dove sicuramente si può acquistare un'elettrica a cuor leggero.