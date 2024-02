Veicoli a benzina anche dopo il 2030, Mercedes-Benz rivede i suoi piani green

Mercedes-Benz ha annunciato nel 2021 l’intenzione di produrre esclusivamente veicoli elettrici entro la fine del decennio, laddove le condizioni di mercato consentano questo progetto. La prestigiosa casa tedesca ha però annunciato, giovedì 22 febbraio 2024, che il piano per i veicoli elettrici è stato rivisitato.

Le nuove intenzioni vedrebbero la produzione di veicoli termici anche nel prossimo decennio. Allo stato attuale Mercedes-Benz prevede che la produzione di veicoli elettrificati, compresi gli ibridi, non supereranno il 50% delle vendite totali entro il 2030, un dato decisamente inferiore al 100% posto come obbiettivo nel 2021. I profitti del produttore tedesco sono scesi del 21% nel quarto trimestre, motivo per il quale c’è stato un cambio di rotta riguardo all’idea di una transizione elettrica netta. Il calo dei ricavi riguarda le principali regioni, inclusi gli Stati Uniti (-7,4%) e la Germania (-2,8%).

Nonostante questo, però, i veicoli elettrificati hanno rappresentato il 21,8% delle vendite del periodo sopracitato, con una quota del 19,7% nel 2023; inoltre l’aspettativa per l’anno corrente è quella che i veicoli elettrici e ibridi vadano a ricoprire dal 19% al 21% delle vendite. L’aumento delle vendite dei veicoli completamente elettrici è stato considerevole, con un incremento del 61,3% nel 2023, mentre le vendite dei veicoli Plug-in Hybrid hanno diminuito le loro percentuali di vendita del 12,5%. I veicoli commerciali Mercedes-Benz hanno visto un aumento delle vendite del 7,8% nell'anno precedente, con i veicoli elettrificati che hanno rappresentato il 5,1% del totale delle vendite.

Mercedes-Benz dunque segue la scia di rinvio delle iniziative di elettrificazione di Ford e GM (Mercedes-Benz ammette di esser stata troppo ottimista con gli EV), citando come cause principali di margini lordi inferiori fattori come l’inflazione più alta, i costi della catena di approvvigionamento e le spese per la tecnologia applicata ai veicoli (batterie & co). Il marchio della stella a tre punte prevede che le sue prossime generazioni di veicoli elettrici avranno un impatto significativo nelle vendite, con una riduzione dei costi di circa il 30%. Il costruttore automobilistico ha dichiarato che le versioni base delle sue future EV basate sulla piattaforma MMA, come la CLA elettrica che di fatto sostituirà la Classe A come entry level, avranno un'autonomia di circa 750 km. Inoltre, saranno in grado di ottenere fino 400 km di autonomia con una ricarica rapida di soli 15 minuti.