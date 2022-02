I veicoli autonomi per consegne avranno un airbag sul parabrezza: le foto sono stranissime

La guida autonoma è ancora un argomento poco convincente agli appassionati di automobili, anche alla luce dei primi incidenti di sistemi come Tesla FSD. Tuttavia, il futuro sembra essere indirizzato verso tale direzione e, al proposito, recentemente è stato mostrato al pubblico uno strano design di veicolo con airbag esterno.

Il mezzo in questione si chiama Nuro, esattamente come l’azienda che lo sta sviluppando, ed è la terza generazione di veicolo per consegne basato su guida autonoma realizzata. A oggi Nuro è uno dei brand leader nel settore delle tecnologie autonome, non solo per i mezzi già utilizzati da certe aziende ma anche per l’evoluzione che porta a ogni aggiornamento della gamma.

Questa volta il vero protagonista è il design del veicolo dato che, come potete vedere dall’immagine di copertina, l’azienda ha optato per la dotazione di uno speciale airbag all’esterno del veicolo, anteriormente. A cosa serve? Molto semplicemente per evitare pericolosi incidenti con pedoni, ciclisti e motociclisti: anziché avere un impatto duro con il veicolo senza conducente di casa Nuro, nei casi peggiori ora avranno un impatto abbastanza morbido.

Per quanto riguarda l’attività del veicolo, al suo interno si trovano scomparti differenti capaci di contenere più di 200 kg di generi alimentari e altri beni, accessibili tramite touch screen alla consegna. L’interno può essere refrigerato fino a -5,5 °C o scaldato fino a 47 °C, consentendo così di trasportare comodamente cibo da freezer o anche pietanze calde da ristoranti che offrono la consegna a casa.

Allo stato attuale questo è ancora un concept in fase di sviluppo ma, considerato che Nuro ha ottenuto l’approvazione per l’utilizzo di tali veicoli, la sua realizzazione potrebbe avvenire nei prossimi mesi.

