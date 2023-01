Se vedete in giro una Porsche 911 il vostro sguardo verrà rapito: lo studio UK

Qual è l'auto che cattura maggiore attenzione, quella dal design più accattivante? La risposta è la Porsche 911 e il risultato è giunto a seguito di uno studio realizzato da AutoTrader UK tramite un innovativo sistema di tracciamento dello sguardo.

Come specificato dalla stessa azienda, nel mini studio condotto su 32 persone sono state mostrate 40 diverse immagini di veicoli molto popolari e di varie categorie, dalle supercar, alle auto di tutti i giorni, passando per le elettriche e via discorrendo. Obiettivo, cercare di scoprire quali fossero le auto che catturano maggiormente la nostra attenzione, quindi quelle su cui l'occhio umano si sofferma di più: “Abbiamo monitorato – scrive AutoTrader - il tempo impiegato dai partecipanti nel concentrarsi su un particolare modello di auto, nonché la quantità di tempo che hanno trascorso fissando un particolare modello prima che il loro sguardo si spostasse altrove".

"Queste due metriche - si legge ancora - sono state incrociate per creare un punteggio ponderato che rivela quali modelli di auto sono davvero i più accattivanti”. Ebbene, la Porsche 911, che Chris Harris ha messo recentemente all'asta, è risultata quella che ha catturato maggiormente l'attenzione, seguita un po' a sorpresa dalla Lexus LC500 e quindi dalla Ferrari F40.

In quarta posizione un'altra fuoriserie di Stoccarda, la Taycan, e a completare la top 5 la Bmw Serie 3. Porsche che trionfa anche nel modelli elettrici, visto che la Taycan si è posizionata in prima posizione davanti alla Tesla Model 3 e alla MG4 EV. Quarto posto per la Kia EV6 davanti alla Mini Elettrica. Infine, per quanto riguarda la categoria “auto di tutti i giorni”, la BMW Serie 3 ha rubato la scena con un punteggio dell'84%, guardata in media per 4,27 secondi.

Secondo posto per la XC40 a firma Volvo a quota 82 per cento, con la Golf invece al 71 per cento. Medaglia di legno per la Hyundai Tucson e infine la Mercedes Classe A, entrambe con un punteggio del 70%. E a proposito della casa tedesca, è notizia di questi giorni il bonus da 7.300 euro elargito da Mercedes ai suoi dipendenti a seguito di un anno 2022 molto positivo.