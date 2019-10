Vede una Tesla Model 3 muoversi senza conducente: la reazione è epica

Chi frequenta il mondo Tesla e si informa sa benissimo che con la versione V10 del software è arrivata anche la funzione Smart Summon. Gli appassionati ormai non si impressionano più, ma cosa succede se una "persona comune" vede una Tesla muoversi da sola in un parcheggio?

Ricordiamo che Smart Summon è quella funzione che permette di richiamare la vettura all'interno di un'area di 65 metri con il proprio smartphone (almeno negli USA, in UE è vietato oltre i 6 metri). L'auto si guiderà da sola fino alla posizione del telefono, parliamo dunque di vera fantascienza. Ne sa qualcosa l'uomo che ha girato il video in pagina, che vede per l'appunto una Tesla Model 3 muoversi da sola all'interno di un "Parking Lot".

La sua reazione è esilarante e ripete spesso "No human in the car, at all". A diffondere poi il tutto è stato Omar, il proprietario della vettura elettrica, che non ha però detto il nome del vero protagonista del video. Sembra che i due, una volta che l'auto è arrivata a destinazione, abbiano iniziato a parlare del mondo Tesla e delle sue possibilità. Finora avevamo visto Smart Summon in tutte le salse, siamo arrivati allo scheletro che guidava la Model 3, effettivamente però non avevamo mai pensato a come potesse reagire una persona estranea al mondo Tesla ai primi sprazzi di "guida autonoma".