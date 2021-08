Vede la polizia e impenna ma la moto finisce addosso alla volante: il video

Solitamente alla vista di un’auto della polizia ce ne stiamo tranquilli e buoni, rallentiamo più del dovuto, anche se non stiamo facendo nulla di male - giusto per precauzione. L’esatto contrario del motociclista protagonista del video di oggi...

Il filmato, pubblicato dall’account Instagram systemxvzla e in arrivo dagli Stati Uniti, più precisamente dalla città di New York, sta facendo il giro del web per via della sua beffarda ironia: un ragazzo in sella alla sua moto infatti vede un’auto della polizia ferma in coda e, tentando un’azione epica, prova a passare la volante impennando.

La situazione sfugge ben presto di mano, così come la moto dal controllo del centauro, con il mezzo che finisce proprio addosso alla vettura degli agenti. Colto con le mani nel sacco, il motociclista non ha potuto fare altro che arrendersi all’evidenza, senza neanche tentare una fuga - che fra le strade di New York si sarebbe rivelata alquanto pericolosa, e non molto tempo fa un centauro ha perso la vita tentando di sfuggire a una volante. Un epic fail in piena regola e, pensando alle impennate, non è neppure il primo che finisce sulle nostre pagine. Guardate ad esempio com’è andata con questo TMax, intento a tentare un’impennata epica finita invece malissimo.