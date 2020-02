Ecco quello che vede Autopilot di Tesla in un nuovo spettacolare video

Tesla ha pubblicato un nuovo affascinante video sul funzionamento di Autopilot. Il video mostra esattamente quello che vede la computervision e come il software di Tesla scomponga la realtà in elementi distinti per permettere alle auto di guidarsi da sole e aumentare al massimo la sicurezza a bordo.

Ricordiamo che, stando ad Elon Musk, le Tesla di ultima generazione avrebbero già l'hardware necessario per la guida completamente autonoma, quella che l'azienda chiama FSD—Full Self-Driving. In altre parole la possibilità di dopare ulteriormente le capacità di guida senza pilota dei veicoli sarebbe a distanza di un aggiornamento software.

Il breve video dà un'idea molto eloquente su come la computer vision di Tesla identifichi scenari diversi in tempo reale, monitorando attentamente gli oggetti presenti, dagli altri veicoli, agli ostacoli ambientali, passando per i pedoni.

Ma non solo, anche la velocità del veicolo, oltre che l'analisi delle condizioni meteo e della strada.

La FSD inizialmente era prevista per la fine del 2019, salvo venire poi posticipata. Sulle capacità di guida autonoma delle Tesla, al di là delle capacità tecniche dei veicoli, pesa per l'Europa anche l'intervento del legislatore, con regole molto stringenti su quello che possono fare i veicoli in modalità automatica. C'è già una petizione per chiedere la modifica del regolamento europeo.