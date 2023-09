Vector W8 TwinTurbo, l'auto più veloce al mondo che rischiò di uccidere Agassi

Fra le auto più incredibili di tutti i tempi troviamo senza dubbio la Vector W8 TwinTurbo: si tratta di fatto della risposta a Ferrari e Lamborghini, ma anche Jaguar e McLaren, Made in Usa. Purtroppo l'auto aveva dei difetti esagerati che alla fine la trasformarono in un oggetto di culto.

La Vector W8 venne realizzata dall'azienda Vector Motors fra il 1989 e il 1993, disegnata dalla mente geniale di Jerry Wiegert. Sotto il cofano montava un motore V8 da 5.735 centimetri cubici con una potenza ufficiale da 650 cavalli, ma fra i ben informati si parlava addirittura di potenze pari al doppio, 1.200 cavalli.

Siamo quindi di fronte ad un'auto mostruosa per il periodo, visto che all'epoca le grandi supercar era raro che superassero i 500 CV. Basti pensare che la Ferrari F40, di recente avvistata in azzurro hyperion, ne sviluppava “solo” 450.

Era una vettura estrema in tutti i sensi, anche nelle forme, tenendo conto che l'auto era assurdamente bassa per l'aerodinamica e risultare quindi velocissima. Di fatto la sua velocità massima non venne mai ufficializzata: la Vector dichiarò 350 km/h ma nessuno ha mai realizzato un test a riguardo. Dati che in ogni caso permisero alla W8 di superare la McLaren F1, l'auto più veloce al mondo all'epoca, ma c'era un grosso problema: la sua meccanica e l'ingegneria erano tutt'altro che perfetti.

La Vector non era infatti attrezzata per poter competere con le aziende europee di prestigio, di conseguenza la vettura venne confezionata non a regola d'arte, così come dimostrato da numerosi episodi.

Memorabile a riguardo quello raccontato dall'ex stella del tennis, Andrè Agassi, che dopo aver acquistato la W8, registrò un “problemino” nel bagagliaio. Era a bordo della supercar con il fratello Phillip e dopo aver circolato con l'auto, sentendo puzza di bruciato aprì il portellone posteriore e trovò la tappezzeria completamente in fumo. Secondo il meccanico i tubi di scarico si erano eccessivamente surriscaldati e avevano quindi attaccato la moquette, rischiando di far prendere fuoco all'intera auto.

"L'auto era fondamentalmente una trappola mortale - dichiarò Phillip - aveva paura che tutto esplodesse". Nel 1991, invece, Car and Driver testò l'auto ma non riuscì a completare la prova in quanto le tre auto fornite dall'azienda si guastarono.

La supercar, inoltre, subì un incremento di prezzo esagerato, passando da 250 a 450mila dollari, che all'epoca erano tanti soldini, inoltre i tempi di consegna si erano dilatati in maniera incredibile, cosa che ad oggi è nella norma ma che a inizio anni '90 era invece alquanto inusuale.

In tale incredibile caos, resta comunque indelebile la recensione di Road & Track, che riuscì a provare la W8 con tanto di commento: "Un saluto affettuoso a Gerald Wiegert e al suo team di ingegneri dedicati, e a tutti gli altri che hanno la forza d'animo e la determinazione necessarie per far sì che i loro sogni vedano la luce".

Nel 1993 la produzione della vettura trovò la parola fine, dopo di che la Vector venne acquisita forzatamente dalla Megatech, azienda indonesiana che all'epoca aveva messo le proprie mani anche sulla Lamborghini. Negli anni successi la Vector W8 entrò di fatto nella leggenda proprio per via della sua storia quanto per la sua bellezza e la sua potenza: oggi è una delle auto più ricercate dai collezionisti tenendo conto che ne sono state prodotte solo 17.