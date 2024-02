Questo vecchio van ha i motori di una Tesla Model S Plaid: lo scontro con una Mustang

Anche il più fervente sostenitore delle auto termiche lo sa: i motori elettrici hanno una coppia impressionante, subito disponibile, non appena si sfiora l’acceleratore. Lo sa bene anche il proprietario di questo van Honda Odyssey che grazie a dei motori Tesla è diventato imbattibile alle drag race...

Spesso, quando si tratta di drag race, si parla di auto elettriche ad alte prestazioni a due o addirittura tre motori, come la Tesla Model S Plaid, praticamente imbattibili sul dritto... Ma se questi motori li mettessimo a bordo di un minivan, il cui coefficiente aerodinamico è alquanto pessimo? Il canale youtube BoostedBoiz ha depredato una Tesla Model S Plaid dei suoi tre motori elettrici e li ha installati su un vecchio Honda Odyssey, un van che negli Stati Uniti è in produzione dal 1994 e oggi è arrivato alla sua quinta generazione.

Parliamo di un pacchetto motori da ben 1.020 CV (gli stessi 1.020 CV che abbiamo provato sulla Tesla Model X Plaid), divertitevi dunque a mandare il video in play per vedere questo van con diversi anni sulle spalle (pardon, sulle gomme) battere in sequenza una Ford Mustang di colore blu e un pick-up potenziato con tempi di 10,11 secondi e 10,22 secondi sui 400 metri. Infine una corsa in solitaria con il tempo di 10,04 secondi, davvero impressionante.

L’allieva si è infine scontrata con la maestra, una vera Tesla Model S Plaid, e qui la berlina ha ovviamente avuto la meglio - anche se il van le ha comunque dato filo da torcere.