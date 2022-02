Questo vecchio pick-up ha i motori della potente Ford Mustang Mach-E GT

Accanto alla mobilità elettrica "tradizionale", ovvero al mercato delle nuove auto a zero emissioni, esiste anche un mondo relativo alle restomod, ovvero alle riconversioni elettriche di gloriosi modelli termici. Il pick-up che vedete in pagina ad esempio è mosso da due motori elettrici ed eroga una potenza incredibile.

Si tratta di un Ford F-100 degli anni '70 ribattezzato F-100 Eluminator, una delle vetture più interessanti del SEMA 2021 capace di colpire l'attenzione di migliaia di visitatori. Di fatto, dovete pensare a una Ford Mustang Mach-E GT dalla forma di un vecchio pick-up di 45 anni d'età, visto che i due motori elettrici installati offrono 487 CV/358 kW e provengono proprio da un crossover sportivo dell'ovale blu (la Ford Mustang Mach-E GT arriva in Italia).

Non conosciamo esattamente i suoi dati d'accelerazione, la Ford Mustang Mach-E GT in ogni caso è capace di percorrere lo 0-96 km/h in 3,5 secondi e l'F-100 Eluminator non dev'essere da meno. Una vera meraviglia elettrica che al momento è un'assoluta one-off, chiunque però può costruire una restomod simile: chiunque può acquistare i motori della Mach-E e installarli dove preferisce, negli USA occorrono 4.095 dollari per unità (circa 3.600 euro al cambio), dunque per un setup a doppio motore si arriva a spendere la stessa cifra utile a prendere un V8 di alta fascia.

Non è però la sola spesa da sostenere: bisogna trovare qualcuno che sappia effettivamente svolgere il lavoro e associare ai motori elettrici una batteria abbastanza capiente - e la batteria è l'elemento più costoso di un'elettrica.

