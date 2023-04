Sempre più vecchie le auto italiane: media oltre i 12 anni, le rottamate superano i 18

In che condizioni versa il mercato dell'automotive italiano? Secondo i dati dell'Annuario Statistico 2023 dell'ACI non troppo bene purtroppo, nel 2022 siamo crollati ai minimi storici.

Rispetto alla ripresa post-COVID registrata nel 2021, nel 2022 c'è stato un calo del 12%, con le prime iscrizioni che sono state poco più di 1.330.000, una cifra molto simile al 2013 quando erano state 1.310.000. Valori ovviamente molto lontani dagli anni di maggiore sviluppo del settore, ovvero i primi anni 2000, quando le prime iscrizioni al PRA superavano quota 2 milioni, il calo però è notevole anche rispetto agli anni pre-COVID 2017-2019 in cui si registravano circa 1,9 milioni di immatricolazioni.

Il quadro generale mostra un parco circolante sempre più vecchio, con l'età media delle auto che è pari a 12 anni e 6 mesi, 4 mesi in più rispetto al 2021. Il 17% del totale è rappresentato da auto molto inquinanti, Euro 0-1-2, con almeno 19 anni di vita. Sono sempre più vecchie anche le auto rottamate: hanno di media 18 anni e 2 mesi, 9 mesi in più rispetto al 2021.

Uno dei motivi di questo tracollo è presto detto: l'auto costa sempre di più, gli italiani hanno infatti speso nel 2022 148 miliardi di euro, 10 miliardi in più rispetto al 2021. La spesa maggiore ha riguardato l'acquisto-ammortamento del capitale e i carburanti: entrambe le voci valgono 41 miliardi di euro ciascuna. Per la manutenzione e la riparazione sono stati spesi poco meno di 27 miliardi di euro, con tutte le voci in aumento rispetto al 2021 - tranne per la RCA che ha visto la quota di spesa scendere di 200 milioni di euro (nonostante questo qualcuno vuole trasformare l'imposta provinciale in accisa sui carburanti). Per chiudere è sempre più alto il rapporto autovetture/popolazione, con 681 automobili ogni 1.000 abitanti; se si considerano tutti i veicoli in circolazione saliamo a 910 ogni 1.000 abitanti, gli indici più alti d'Europa.