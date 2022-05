La vecchia Toyota RAV4 era anche un'elettrica: la rarità è ora in vendita

Dopo la prima sconfitta ad inizio XX secolo e prima della rivoluzione Tesla le case automobilistiche tentarono, timidamente, l’approccio alla propulsione elettrica. Toyota decise di sfruttare l’elettricità per alimentare il suo SUV di punta, il RAV4.

La Toyota RAV4 EV è la progenitrice dei SUV elettrici moderni ed ora un esemplare è in vendita nella Carolina del Nord, Stati Uniti, tramite Craiglist. Nel 1997 l’azienda giapponese costruì in via sperimentale la RAV4 elettrica, limitando l’uso al solo noleggio. La regolare vendita nei concessionari iniziò negli Stati Uniti nel 2002, ad un prezzo di 42.000 dollari, circa 64.800 euro considerando tasso di cambio e inflazione. La RAV4 EV fu una meteora: già a novembre del 2002, dopo sole 328 unità, uscì di produzione.

Le elettriche di inizio millennio avevano prestazioni molto diverse rispetto alle controparti moderne: l’autonomia era di 151 chilometri e per scattare da 0 a 96 km/h occorrevano circa 18 secondi. Toyota riuscì tuttavia a superare altre concorrenti dell’epoca: la Chevrolet S-10 EV godeva di 116 chilometri di autonomia, mentre la Ford Ranger EV viaggiava per soli 80 chilometri con una singola ricarica.

Toyota differenziò la RAV4 elettrica con una serie di adesivi: tanta rarità deve essere manifesta. Lo scorso anno questo esemplare di RAV4 EV è stato venduto a 8.750 dollari; il proprietario attuale, che nel frattempo ci ha percorso soltanto 160 chilometri, lo vuole rivendere a 11.995 dollari, circa 11.500 euro al cambio attuale.

Restando in tema elettrico, il nuovo Toyota RAV4 Prime è una vera scheggia: lo scatto da 0 a 96 km/h avviene in soli 5,7 secondi. Nei concessionari non manca la variante ibrida, al lancio europeo è stato proposto l’elegante RAV4 Black Edition. (immagini Calvin Clinton/Craiglist)