Una vecchia Range Rover ha attraversato un fiume sott'acqua: il video toglie il fiato

Vi è mai capitato di guardare video di escursioni off-road a bordo di fuoristrada preparati a puntino per l’occasione? Se si, senza dubbio vi sarete imbattuti negli immancabili guadi, ossia l’attraversamento di corsi d’acqua più o meno profondi e tecnici. Il Land Rover Defender è rinomato per le sue qualità acquatiche ma questa Range Rover va oltre.

Nel video che vedete in fondo all’articolo, proveniente da Instagram, assistiamo ad una prova di forza niente male da parte di un vecchio Range Rover Classic a cinque porte, con uno snorkel completamente fuori scala proprio per l’occasione alquanto speciale, vale a dire l’attraversamento di un vero e proprio fiume, per di più profondo.

Senza incertezza, il protagonista del filmato si è immerso nel corso d’acqua, e dopo pochi metri l’acqua aveva già raggiunto livelli altamente critici per il 99% dei fuoristrada in circolazione, ma questo non è bastato a fermarlo. La Range Rover ha proseguito senza indugio “inabissandosi” e procedendo posando le sue ruote sul letto del fiume.

Poco prima di approdare dall’altra sponda il guidatore ha fatto capolino sporgendosi dal finestrino per riprendere aria e controllare che stesse andando nella giusta direzione, e dopo pochi secondi ha raggiunto nuovamente la terra ferma, con l’auto che scolava acqua da ogni dove.

Non è né il primo né l’ultimo ad aver compiuto un’impresa di questo genere, ma in ogni caso è una prova che richiede una grande preparazione, specialmente per il mezzo, che oltre allo snorkel di generose dimensioni deve avere tutte le connessioni elettriche impermeabili – Tesla ad esempio, effettua prove di guado su tutte le sue vetture -, nessuna presa d’aria che possa imbarcare acqua così come il motore, che deve essere perfettamente stagno per non avere infiltrazioni che lo porterebbero a fermarsi.

A tutto questo bisogna aggiungere ovviamente il coraggio e la preparazione del guidatore, che ha dovuto guidare completamente in apnea. Voi lo fareste?