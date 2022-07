È una vecchia locomotiva? No, è una Ford Mustang con motore diesel che traina barche

Quando si tratta di trainare altre auto o rimorchi, ci sono vetture che sono particolarmente adatte a questo scopo. Ad esempio, il Rivian R1T ha dimostrato di essere un ottimo pick-up “da soma”, grazie anche alla sua natura elettrica, ma non si può dire lo stesso della Ford Mustang, a meno che non venga ritoccata apposta per trainare.

E questo esemplare che vedete ne è un chiaro esempio. Rispetto all’auto originale, sotto al cofano non c’è più traccia del 2.3 litri quattro cilindri o del 5.0 litri V8, e al suo posto è stato montato un 6 cilindri Cummings da 5.9 litri turbo diesel che ad occhi e croce non si cura minimamente delle restrizioni in fatto di attenzione verso l’ambiente, a giudicare dalle pirotecniche fumate nere che soffia dal tubo di scarico frontale che la rende quasi una locomotiva d’altri tempi, mentre traina una barca verso lo specchio d’acqua più vicino.

L’auto non dispone più di un cofano e lascia in bella vista il suo “motorone” che nella parte più in alto mette in mostra un gigantesco turbocompressore a cui è collegato il tubo di scarico sparato verso l’alto. Questo cuore alimentato a gasolio, in condizioni di serie, genera 230 CV e 597 Nm di coppia, ma quello che vedete è stato abbondantemente ritoccato per generare numeri ben più elevati, sebbene non siano dichiarati in modo specifico.

In termini di prestazioni non siamo comunque di fronte ad una Mustang da record, dato che in questa configurazione risulta un po’ più veloce del motore di serie a 4 cilindri ma più lento del V8 da 5.0 litri, ma quello che non le manca è la coppia, e un sound altrettanto caratteristico, con la turbina che fischia come un aereo accompagnata dal fumo nero per la quale viene chiamata “Smoke Stang”. E a proposito di muscle car dell’ovale blu, ricordiamo che la il CEO di Ford ha confermato che la nuova Mustang verrà svelata il prossimo 14 settembre.