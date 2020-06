Questa vecchia Camaro eroga 2.778 cavalli: sì, avete letto bene

Nel caso non seguiate attentamente il mondo delle popolarissime drag race, di sicuro non vi sarete accorti come questo settore stia accelerando nei numeri. A questa moda vuole aggiungersi anche una Chevrolet Camaro con 50 anni sul groppone, e proverà a farlo attraverso una quantità di cavalli quantomeno spropositata.

Il bolide ammirabile dal video in fondo alla pagina è ad opera di Borowski Race Engines e, mantenetevi forte, eroga 2.778 cavalli di potenza. Per il momento la Camaro non è ancora in grado di recarsi in pista, ma è pertanto ancorata al dinamometro in attesa che lo sviluppo venga terminato.

A ogni modo la cifra è stata raggiunta grazie a modifiche davvero pesanti. Il propulsore LSx da 7,0 litri gode di una camicia ad acqua apposita per il raffreddamento generale, di due enormi turbo Bullseye Power da 83 millimetri e di tanti altri ritocchi da perderci la testa. Se volete approfondire, non dovete far altro che visitare la pagina Facebook di quei fantastici matti di Borowski Race Engines.

Il video però è piuttosto esplicativo del risultato raggiunto, e non appena il tizio a bordo del veicolo pigia sull'acceleratore i turbo cominciano a farsi sentire con forti sibili rancorosi. Subito dopo tutto il posteriore della vettura inizia a sollevarsi come se stesse lievitando, e dal nostro canto non vediamo l'ora di assistere ad una gara di accelerazione di questo mostro.

Per chiudere restando in tema vi rimandiamo a due drag race degne di nota. Con la prima si sfidano una Tesla Model S e una Porsche Taycan dopo gli ultimi aggiornamenti della EV californiana, mentre la seconda schiera l'una di fianco all'altra una Tesla Model 3 ed una Porsche 911 GT3 RS. Nel caso voleste scoprire le vetture di serie più veloci al mondo nello scatto da 0 a 100 km/h (o da 0 a 96 km/h) date un'occhiata a questa classifica.