Questa vecchia ambulanza ora è un camper economico: che trasformazione!

Molte persone decidono di reinventarsi trasformando o creando da zero mezzi particolari: oltre al folle go-kart dotato di propulsori Jet, esiste anche una vecchia ambulanza trasformata in camper economico. Il risultato finale è semplice, ma estremamente interessante.

La coppia di Tiny Home Tours ha mostrato al pubblico internazionale, con un video su YouTube, il progetto nato proprio da una ambulanza “andata in pensione”. Il tempo di costruzione per trasformare lo Chevy Express in una casa mobile è durato circa tre mesi, hanno affermato, per un costo totale della conversione pari a 12.000 Dollari se si considera anche il prezzo di acquisto del furgone.

Lo spazio disponibile, come si può vedere sin dai primi minuti di riprese, non è molto, e oltre alla mancanza di una doccia si fa notare la limitata fornitura di acqua potabile. Insomma, ci sono dei compromessi non da poco a cui bisogna fare fronte ma, ciononostante, gli interni sono estremamente accoglienti e ingegnati perfettamente: il divano funge anche da armadio per i vestiti, gli scaffali sono particolarmente sottili e, a mantenere alimentato tutto ciò che si trova all’interno del veicolo, troviamo sul tetto un paio di pannelli solari.

La coppia ha già mostrato sul canale YouTube di avere vissuto per diversi mesi all’interno dell’ambulanza, viaggiando più volte per diversi Stati nordamericani. In altri termini, l’ambulanza-camper sta mostrando egregiamente le sue capacità.

