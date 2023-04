I vecchi parcheggi a più piani sono a rischio con le auto elettriche: il report dall'UK

Gordon Murray ha un’incredibile collezione di auto, molte delle quali al di sotto della tonnellata, ma il mercato dell’auto vanta vetture sempre più grosse e pesanti, specie guardando alla mobilità elettrica. Ebbene, questo trend potrebbe diventare una serie minaccia per i parcheggi a più piani di vecchia costruzione, che potrebbero anche crollare.

Non si vuole fare allarmismo, ma come riportato da The Telegraph, nel Regno Unito ci sono moltissimi parcheggi multipiano che sono stati costruiti negli anni ’60 e ’70, quando le auto pesavano in media ben al di sotto dei 1300 kg. Oggi invece è diventato raro trovare vetture che riescano a stare al di sotto dei 1.500 kg, anche tra le più piccole, mentre le berline, station wegon e SUV lievitano anno dopo anno, e la situazione diventa ancor più problematica con i powertrain elettrici.

In aggiunta a quanto detto, hanno poi evidenziato come diversi parcheggi non abbiano nemmeno ricevuto la giusta manutenzione nel corso degli anni, dunque la situazione si fa più delicata e necessita della giusta attenzione.

A tal riguardo la British Parking Association (BPA) sta preparando un piano di azione con l’aiuto dell’ingegnere strutturale Chris Whapples, che ha dichiarato: “Non voglio essere troppo allarmista, ma c'è sicuramente il potenziale per il collasso di alcuni dei primi parcheggi in cattive condizioni. Gli operatori devono essere consapevoli del peso dei veicoli elettrici e far sì che i loro parcheggi siano valutati dal punto di vista della resistenza strutturale e decidere eventualmente se limitare il peso consentito”.

Si tratta di un problema sorto in terra inglese ma che è riconducibile a tutti i paesi che adottano strutture particolarmente datate, e che dunque coinvolge anche la nostra terra. Ma a proposito di vicende legate ai parcheggi, date un’occhiata a questo aeroporto che ha messo all’asta tutte le vetture abbandonate nei suoi parcheggi.