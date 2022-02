Drag race tra Defender con motori diversi: un V8 originale, un V8 Corvette e un Tesla

Se aveste a disposizione tre generazioni di Land Rover Defender cosa fareste? Probabilmente le portereste in qualche pista offroad per saggiare le qualità per cui sono diventate famose, ma il team di carwow è diverso dall’utente medio, e le ha messe a confronto in una drag race, anche perché questi tre Defender sono piuttosto speciali.

Partiamo quindi dall’esemplare meno particolare, ossia il nuovo modello di Land Rover Defender (qualcuno ha organizzato un tiro alla fune tra Ford Bronco e Land Rover Defender) che sotto al cofano monta un V8 da 5.0 litri che eroga 525 CV e 625 Nm di coppia scaricati sulla quattro ruote motrici attraverso un cambio automatico a 8 rapporti. È potente, ma il suo peso di 2471 kg potrebbe rallentarlo.

La generazione di mezzo è rappresentata da un Defender che però ha perso il suo motore originale in favore di un motore Chevrolet LS3 V8 da 6.2 litri ereditato da una Corvette e in grado di generare 436 Cv e 475 Nm di coppia scaricati sulle quattro ruote tramite un cambio automatico a 6 rapporti, e il suo peso ferma l’ago della bilancia su 1860 kg.

La terza è la Defender più vecchia, e per di più sprovvista di tetto, ma i più attenti di voi l’avranno riconosciuta. Si tratta di una delle Land Rover Defender modificate da Electric Classic Cars, che sotto al cofano nasconde il motore elettrico preso in prestito da una Tesla Model S P100D, che in questa circostanza eroga 500 CV e 675 Nm di coppia istantanea, abbinati ad un peso di 1930 kg.

Le vetture sono accumunate quindi dalla nomenclatura del modello, ma sotto alle carrozzerie sono ben diverse tra loro. Come sempre non facciamo spoiler e vi consigliamo di scoprire da soli l’esito della sfida, ma sappiate che vi ritrovate di fronte ad uno dei confronti più divertenti mai registrati dal team di carwow. Quindi premete play, e buona visione.