Vavassori (Brembo): 'Auto elettriche scelta ideologica, indagine Ue vs Cina in ritardo'

Negli scorsi giorni l'Unione Europea ha dichiarato ufficialmente guerra alle auto elettriche cinesi, avviando un'indagine circa i prezzi degli EV del gigante asiatico, ritenuti troppo bassi e quindi poco concorrenziali.

A stretto giro di posta è giunta la replica della Cina, secondo cui quanto sta facendo l'UE sarebbe solo protezionismo. Una vicenda complessa su cui ha detto la sua Roberto Vavassori, numero uno di ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, nonché storico manager di Brembo, attualmente Direttore Business Development & Marketing della prestigiosa azienda bergamasca famosa in tutto il mondo.

Parlando negli scorsi giorni con Bloomberg, Vavassori sottolinea come il problema della scarsa competitività dell'Ue nei confronti della Cina sia di portata “enorme”, di cui però ci si è accorti “con troppo ritardo”.

Secondo il manager, infatti, l'indagine Ue giunge “con almeno un anno e mezzo di ritardo”, e soprattutto “avrebbe dovuto svolgersi in sordina. Mi sarebbe piaciuto vedere questa dichiarazione accompagnata da alcuni risultati premilinari. Ora che navi piene di veicoli elettrici cinesi hanno lasciato le loro coste e si dirigono verso Amburgo e altri porti europei, è un po' tardi per segnalare che stiamo avviando un'indagine, soprattutto in un momento di relazioni politiche e commerciali molto delicate tra Europa e Cina”.

Vavassori prosegue: “Già anni fa avremmo dovuto stabilire tariffe uguali sia per le auto europee che vanno in Cina, sia per le cinesi che arrivano in Europa. Un veicolo elettrico cinese che entra in Europa paga una tariffa del 10%, mentre uno europeo che entra in Cina paga, a seconda delle sue caratteristiche, tra il 15% e il 25%. Questo è incomprensibile”.

Il manager Brembo ne ha anche per l'introduzione del ban delle termiche dal 2035 spiegando: “Se oggi scontiamo un enorme problema di competitività, è anche perché abbiamo approvato la regolamentazione sui veicoli elettrici per ragioni ideologiche, senza avere un chiaro background industriale su quali sarebbero state le conseguenze per le nostre economie. E ora ci ritroviamo a raccogliere i pezzi”.

Quindi guarda in faccia alla realtà: “È sbagliato sottoporre a tassazione alle frontiere le materie prime di cui l’Europa ha bisogno. Non abbiamo miniere, non abbiamo alluminio, non abbiamo molti materiali. Ed è fondamentale che anche le batterie, qualunque sia la loro impronta di carbonio, siano esentate dalla tassa di frontiera. Se vogliamo costruire veicoli elettrici in Europa, ancora per qualche anno, piaccia o no, dovremo importare batterie cinesi. Sarebbe una follia essere costretti a comprare batterie dalla Cina, sottoporle a una carbon tax del 15-20%, assemblarle in Europa e poi pensare di essere competitivi sui mercati internazionali”.

Vavassori conclude invitando l'UE a muoversi come un'unica grande industria: “Non si tratta di Francia contro Germania. Dovremmo smettere di pensare in questo modo. È vero che le Case tedesche, in Cina, hanno effettuato investimenti maggiori in Cina rispetto a quelle francesi, ma non sono stati solo i francesi a spingere per questa indagine. Non cadiamo nella trappola della polarizzazione, di noi contro loro. Non ci porterà lontano”.