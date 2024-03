Vasseur, 'Red Bull non ha già vinto il titolo, la stagione è ancora lunga'

Il campionato F1 dello scorso anno ha traumatizzato tanti di noi, con la Red Bull capace di vincere praticamente ogni gara tranne una (grazie a un leggendario Sainz a Singapore). Vedere una doppietta RB anche alla prima gara del 2024 ha gettato nello sconforto parecchi ma per Frederic Vasseur non è ancora finita, anzi.

Trionfare alla prima gara della stagione ti fa vincere automaticamente il titolo? Non proprio, la statistica dimostra che non va sempre così. Come detto in apertura, però, siamo tutti traumatizzati dal 2023 ma non dite che siete affranti al Team Principal Ferrari, ovvero Frederic Vasseur. L’ingegnere francese ha rilasciato un’intervista a RacingNews365 definendosi assolutamente ottimista per la stagione appena iniziata.

“Abbiamo 24 gare da affrontare” ha detto Vasseur, “se guardiamo allo scorso anno nell’ultima parte di stagione abbiamo messo a segno cinque pole position in circa sette gare”, il tecnico vuole probabilmente dire che la Ferrari comincia il 2024 nell’ottima forma con cui aveva chiuso il 2023. “Questa è una stagione ancora più lunga, durante le qualifiche della prima gara siamo stati in grado di combattere per la pole, il degrado della gomma in Bahrain è però sempre un grande ostacolo per tutti”, inoltre ci sentiamo di aggiungere che se Leclerc avesse confermato l’ottimo tempo del Q2 anche in Q3, Super Max Verstappen sarebbe partito solo secondo...

“Avremo altre occasioni per partire in pole position, dunque anche occasioni per vincere le gare. Manterremo questo approccio, continueremo a spingere. L’intera squadra è assolutamente motivata”. Certo il weekend di gara non è composto solo dalle qualifiche, conquistare la pole position è paradossalmente più “semplice” del mantenere un passo gara aggressivo senza distruggere le gomme, Vasseur però è fiducioso anche su questo: “Sono soddisfatto del passo che abbiamo tenuto in Bahrain rispetto allo scorso anno, continueremo a lavorare a spingere”. In effetti i risultati sembrano dar ragione al Team Principal: lo scorso anno Sainz è arrivato quarto, mentre Leclerc non ha neppure superato la linea del traguardo. Quest’anno Sainz terzo e Leclerc quarto nonostante un problema ai freni nella prima parte di gara - problema che ha probabilmente consumato maggiormente una delle quattro gomme e ha sfalsato tutto il bilanciamento della vettura. Le parole del Team Principal Ferrari sono riuscite a migliorare il vostro morale?