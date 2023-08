Vasseur mette da parte l'ottimismo: 'Siamo a miglia di distanza dall'essere perfetti'

L'ex team principal di Ferrari, Vasseur, che ha preso le redini di Maranello a gennaio dopo l'addio di Mattia Binotto, ha affermato che ci sono ancora delle difficoltà interne e che l'eccellenza richiederà ancora del tempo.

Certo, un amministratore delegato ha un ruolo diverso rispetto a quello di un team principal. Recentemente infatti Benedetto Vigna ha dichiarato di aver notato miglioramenti all'interno del team.



Uno dei compiti principali per cui Vasseur è stato chiamato è quello rafforzare il team con alcune assunzioni chiave, un compito reso più difficile dal tempo necessario per il reclutamento del personale. Il lavoro è stato poi reso ancora più difficile dalle partenze di due protagonisti della Ferrari, con il direttore di gara Laurent Mekies destinato ad AlphaTauri e l'ingegnere progettista senior David Sanchez diretto alla McLaren, lasciando dei vuoti che devono essere colmati.

Nel ruolo di team principal, Vasseur comprende che la perfezione è un obiettivo irraggiungibile. Questo perché il suo lavoro richiede un impegno costante nel miglioramento e nell'adattamento. Essere statici e mantenere una struttura invariata per due anni consecutivi sarebbe fatalmente dannoso, poiché la concorrenza progredirebbe lasciando indietro la sua squadra.

Vasseur è consapevole della necessità di un'evoluzione continua, poiché il settore della Formula 1 è in costante cambiamento. Non è possibile definire una strategia fissa che garantisca il successo a lungo termine, poiché ogni aspetto del team richiede attenzione costante e miglioramenti continui. Per questo motivo, Vasseur e il suo team sono pronti a implementare cambiamenti in tempi diversi.

Alcune aree possono richiedere più tempo per essere affrontate adeguatamente, ma la volontà di progredire e migliorare deve sempre essere una costante. Il team non si accontenta di un risultato momentaneo, ma mira a un miglioramento costante e duraturo. Vasseur stesso afferma di capire l'importanza di rimanere flessibili e adattarsi alle sfide in evoluzione, per consentire alla squadra di essere competitiva nel panorama della Formula 1.

Una delle strategie che molti team usano è quello di rimodulare e rinnovare costantemente le partnership, come nel caso di Alfa Romeo che correrà insieme ad Haas a partire dal 2024.