Vasseur ne è certo: 'La Ferrari del 2024 sarà più veloce di quasi un secondo della SF-23'

La scuderia Ferrari si dice convinta di aver intrapreso la giusta direzione. Dopo un inizio di stagione estremamente difficoltoso, in cui la SF-23 si è dimostrata la peggior rossa degli ultimi 14 anni, il team di Maranello ha iniziato ad inanellare buone prestazioni.

Nelle ultime uscite si è così piazzata con costanza dietro alla Red Bull e a Max Verstappen, quello che diventerà forse il pilota più forte di sempre, e in futuro la situazione dovrebbe solamente migliorare.

A spiegarlo ai microfoni del magazine Autosprint, come si legge su FormulaPassion.it e è stato Frederic Vasseur, team principal a Maranello, che ha confessato: “Abbiamo un piano di sviluppi che ci dice che la nostra macchina sarà due decimi più veloce a settembre, altri due ad ottobre, altri quattro nel 2024. Noi abbiamo il nostro piano di lavoro e non possiamo perder tempo sincronizzarci con quello degli altri, che tra l’altro non conosciamo”.

La Rossa è quindi già al lavoro per la monoposto che verrà anche perchè il campionato 2023 è stato sin qui un monologo Red Bull, e a meno di un cataclisma, Max Verstappen si porterà a casa il suo terzo mondiale di fila.

Per l'anno prossimo, invece, bisognerà capire come saranno equilibrate le forze anche perchè da più parti si parla di possibili nuovi regolamenti per limitare il monologo della scuderia di Milton Keynes, aumentando così lo spettacolo.

In ogni caso Vasseur si dice comunque ottimista: “Stiamo iniziando ad avere un’idea molto più precisa della situazione – ha dichiarato pochi giorni fa lo stesso, come si legge su Motorsport.com - e di dove siamo deboli e quali sono, invece, quelli di forza. Io rimango calmo, anche perchè come si vede tutto cambia rapidamente, di pista in pista. Sappiamo che il gruppo è molto compatto e che per una o due cose si può passare dalla seconda all’undicesima posizione. E non è la fine della stagione, abbiamo ancora molto da fare. Sicuramente è stato positivo concludere la prima parte della stagione con un podio. Almeno avremo le settimane di pausa con una gara positiva in mente”.