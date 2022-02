Il VAR arriva anche in Formula 1 dopo il caso Abu-Dhabi: ecco come funziona

L'indagine FiA dopo il caos al GP di Abu-Dhabi, l'ultimo di un Mondiale imprevedibile e che avrebbe decretato il vincitore tra Hamilton e Verstappen, ha portato a galla i limiti della direzione di gara. Per questo motivo, la Federazione ha deciso di introdurre uno strumento il cui funzionamento seguirà quello del VAR nel calcio.

I test a porte chiuse di Barcellona sono iniziati e, attualmente, la nuova F1-75 di Ferrari sta dando prova di grande velocità e stabilità. Tra meno di un mese il Campionato del Mondo 2022 di Formula 1 avrà ufficialmente inizio, tuttavia per l'edizione di quest'anno la FiA ha introdotto una serie di novità frutto delle indagini su quanto accaduto con la Safety Car ad Abu-Dhabi.

Il VAR della Formula 1 si chiamerà Virtual Race Control Room che, come spiegato proprio dal presidente della federazione internazionale dell'automobilismo, Mohamed Ben Sulayem, servirà per aiutare la direzione di gara a prendere le più corrette decisioni. Come vi avevamo anticipato, Michael Masi è stato rimosso dall'incarico in favore di un team composto da Eduardo Freita e Niels Wittich, che si alterneranno, ma che saranno sempre assistiti da un terzo ufficiale, Herbie Blash.

Per aiutare la direzione, dunque, sarà allestita in uno degli uffici FiA all'esterno del circuito un'ulteriore stanza il cui compito sarà quello di dialogare col direttore per aiutarlo a prendere la decisione corretta. Per agevolare questo nuovo sistema, finalmente è stata rimossa la possibilità ai Team Principal di contattare via radio il Direttore di gara, in modo tale da alleggerire la direzione dalla pressione delle scuderie.

Non ci resta dunque che attendere il primo evento in Bahrein per conoscere come verrà applicato questo sistema e il suo effettivo funzionamento. E voi, invece, cosa ne pensate del VAR in Formula 1? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.