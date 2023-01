Vanwall Vandervell, una nuova hot hatch EV in edizione limitata con 580 CV

Nel 1950 Tony Vandervell e Colin Chapman diedero vita a Vanwall, ovvero il primo team ad essersi aggiudicato un campionato costruttori in Formula 1. Nel 2023 la compagnia ritorna nel motorsport partecipando al FIA WEC con ByKolles e non solo, perché Vanwall ha svelato la Vandervell, una nuova e costosa hot hatch EV in edizione limitata.

I volumi della vettura potrebbero ricordare una Hyundai Ioniq 5 (a proposito, guardate le ultime foto rubate della Hyundai Ioniq 5 N), ma la Vanwall si presenta molto più muscolosa e aggressiva, acquattata sui cerchi da 22 pollici, a loro volta abbracciati dai passaruota virili. Il frontale ci ricorda anche il render della E-Legend EL1 ispirato all'Audi Quattro, ma il look è assolutamente azzeccato.

In termini tecnici, Vanwall produrrà due varianti della vettura: la Vandervell S utilizza un motore elettrico da 320 CV che permette uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi e un’autonomia stimata di circa 450 km; la Vandervell S Plus utilizza un powertrain elettrico capace di 580 CV che le fanno raggiungere i 100 km/h in 3,4 secondi, anche se l’autonomia cala a 420 km. In entrambi i casi, la trazione è su tutte e quattro le ruote.

Per il momento il brand ha mostrato soltanto dei render della vettura, e mancano le immagini degli interni, che a detta del costruttore sfoggeranno fibra di carbonio e rivestimenti in pelle a iosa. Inoltre Vanwall ha assicurato che le prime consegne inizieranno nel Q3 del 2023, e verranno prodotte soltanto 500 esemplari della hot hatcj, con un prezzo di partenza stellare di 128.000 euro.