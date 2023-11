Vanwall Vandervell: fino a 650 CV e 128mila euro per la 'Lancia Delta' tedesca

Vanwall ha annunciato una nuova fase del suo progetto Vandervell, concentrando l'attenzione sulla scelta dei colori per il suo primo modello omologato per la strada e presentato all'inizio dell'anno nelle versioni Vandervell S e Vandervell S Plus.

Il Vanwall Racing Team ha ottenuto l'ingresso nel Campionato Mondiale Endurance 2023 e nella 24 Ore di Le Mans. La loro auto da corsa, Vandervell, ha incontrato difficoltà nelle gare su circuito, risultando incapace di competere con le vetture di altri grandi nomi come Toyota, Ferrari, Porsche e Peugeot. La vettura ha mostrato problemi tecnici, perdendo ripetutamente pezzi di carrozzeria in pista.

La versione stradale (nel formato berlina) verrà invece proposta in due versioni con specifiche tecniche distinte:

Vandervell S : a 4 ruote motrici, 320 CV, autonomia combinata di circa 450 km, velocità massima di 185 km/h e accelerazione da 0-100 in 4,9 s.

Vandervell S Plus: a 4 ruote motrici, 580 CV, autonomia combinata di circa 420 km, velocità massima di 265 km/h e accelerazione da 0-100 in 3,4 s.

Le versioni S e S Plus erano inizialmente previste per la commercializzazione tramite vendita diretta e distribuite attraverso partner, con le consegne che dovevano iniziare nel terzo trimestre del 2023, tuttavia pare ci saranno dei ritardi dal momento che i partner ancora non hanno rilasciato informazioni.