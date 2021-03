Il vano motore di questa macchina sembra un set LEGO

Il panorama del tuning delle autovetture non conosce flessioni e, se da una parte c'è chi preferisce i ritocchi in termini tecnici e meccanici c'è chi preferisce modificare la propria macchina soltanto a livello estetico.

Rientra di certo in quest'ultima categoria il proprietario della vettura visibile in fondo alla pagina, poiché ha deciso di trasformarne il vano motore in un set di mattoncini LEGO. Purtroppo non abbiamo molti dettagli nel merito, e in effetti non sappiamo neanche di preciso il modello di auto in questione.

Nonostante ciò l'unica immagine pervenutaci, postata su Reddit nel corso della giornata di ieri, è sufficiente per constatare il tipo di ritocco apportato. Sotto il cofano si nasconde un motore ricoperto da un unico ed enorme mattoncino giallo in plastica, ma salta subito all'occhio anche il tubo di aspirazione dell'aria avvolto da silicone in un blu sgargiante. Il tubo termina poi in un airbox il quale prende la forma della testa di un omino LEGO.

Sulla destra è possibile notare la presenza di altri mattoncini in rosso vivo, ma al momento non siamo sicuri di come il proprietario della vettura abbia costruito dei grossi mattoncini LEGO in modo così preciso. Il risultato è infatti di un certo livello, e siamo sicuri che chiunque possa apprezzare un tale lavoro, anche se da piccolo non si sia mai dilettato con i famosissimi giocattoli danesi.

Dal nostro canto saremmo estremamente curiosi di poter vedere tutta la vettura, in modo tale da capire se vi siano altre personalizzazioni sulla carrozzeria o magari all'interno dell'abitacolo. L'idea di assistere ad un'auto trasformata estensivamente in una calamita per gli occhi dei più piccoli non ci dispiacerebbe affatto.

Per avviarci a concludere restando in tema vi consigliamo di dare un'occhiata alla nuova Ferrari 488 GTE LEGO Technic: l'eccezionale modellino in scala misura 48 centimetri di lunghezza ed è composto da 1.677 parti singole. Se non foste impressionati dalla piccola macchinina del Cavallino Rampante abbiamo il bolide che può assolutamente fare al caso vostro: la Lamborghini Sián FKP 37 LEGO Technic è un capolavoro in scala di 60 centimetri e 3.696 mattoncini.