Dove vanno in vacanza gli italiani? Le mete 2023 preferite, dalla Generazione Z ai Boomer

Il 21 giugno è ufficialmente iniziata l'estate 2023, le vacanze sono sempre più vicine e sono molti gli italiani che hanno già le idee chiare in merito a dove passare le ferie. Ogni generazione ha le sue mete preferite e lo scopriamo grazie a una nuova analisi di Tramundi.

Il marketplace italiano di viaggi di gruppo organizzati ha analizzato le ricerche e le prenotazioni degli italiani sulla propria piattaforma per il periodo giugno-settembre 2023 scoprendo cose alquanto interessanti. Sappiamo ad esempio che la Generazione Z, composta dagli under 26, è quella che si muove in misura maggiore da sola, il 48% delle prenotazioni infatti avviene in solitaria. Oltre a Giordania e Turchia, dove in media si spendono 120 euro al giorno, i giovanissimi amano andare anche in Norvegia e in Marocco.

Passando ai Millennials, ovvero la generazione nata tra il 1981 e il 1996, sono coloro che più amano viaggiare in coppia e puntano soprattutto a mete a lungo raggio. Pensiamo ai tour in Africa (Tanzania in primis), all'Asia dove vanno per la maggiore Indonesia, Vietnam e Nepal. In Europa invece vincono Italia e Grecia.

La Generazione X, i nati tra il 1965 e il 1980, adorano soprattutto le vacanze di gruppo a corto/medio raggio. Pensiamo all'Italia, alla Norvegia e alla Spagna, mentre i più avventurosi vanno in Tanzania. Chiudiamo infine con i Baby Boomer, i nati tra il 1945 e il 1964: si muovono in piccoli gruppi e verso destinazioni considerate "facili", ovvero il Portogallo e l'Islanda.