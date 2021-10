VanMoof lancia la sua Hyperbike V con doppio motore elettrico

Negli ultimi anni abbiamo imparato ad amare follemente le e-bike, qualcuno però ha pensato di andare ben oltre e presentare una Hyperbike. Parliamo di VanMoof, che ha appena presentato al mondo la sua nuova VanMoof V ad alta velocità.

Una super e-bike che si potrà sfruttare alla sua massima potenza solo in condizioni particolari, visto che raggiunge i 50 km/h, più di quanto veicoli di questo genere possano toccare per legge in Europa come negli USA. A guardare la scheda tecnica sembrerebbe quasi uno scooter elettrico simil 50 cc, è però una bici a tutti gli effetti, piena delle ultime tecnologie VanMoof: pensiamo al pulsante Turbo Boost, la Kick Lock che permette di chiudere la bici anche senza una chiave, al cambio automatico e al GPS integrato per il tracking antifurto.



Come abbiamo detto appena sopra, la velocità massima di questa Hyperbike è di 50 km/h, possibile grazie a due motori, uno per ogni ruota, grazie ai quali VanMoof promette un controllo della trazione perfetto in ogni situazione. La e-bike è anche Full Suspension, anche se gli ammortizzatori sono ben nascosti. Purtroppo mancano i dati relativi all'autonomia, VanMoof ha però ideato questa Hyperbike per coprire lunghe percorrenze, anche se il prezzo merita qualche riflessione: negli USA parliamo di 3.598 dollari, 3.144 euro al cambio, con la VanMooF V che al momento si può ordinare solo tramite invito lasciando 20 dollari di deposito. Vi piacerebbe averne una?



Per andare ancora oltre la creazione di VanMoof vi consigliamo di dare un'occhiata alle Motobike dell'italiana SEM con potenza fino a 4000W per percorsi sterrati. Se invece cercate una e-bike cittadina in regola con i limiti europei, di recente abbiamo provato l'ottima Angell Bike.