Vanilla Ice acquistò una Lamborghini da 50 Cent ma dentro ci trovò... 25 Cent

Il racconto del rapper americano, Vanilla Ice, sul suo acquisto di una Lamborghini da 50 Cent è alquanto bizzarra. L'auto in questione è una Murcielago che, Vanilla Ice racconta, presentava dei segni particolari e difetti.

La vettura infatti presentava alcune imperfezioni, la prima su tutte, racconta Ice, sono le ruote, che erano tutte completamente graffiate. All'atto dell'acquisto, egli non era al corrente dell'identità del precedente proprietario, fino a quando il venditore non glielo ha rivelato (vi ricordate la Lamborghini Murcielago distrutta nel film "Il Cavaliere Oscuro"? Ecco che fine ha fatto.)

50 Cent, noto anche come Curtis James Jackson III, era diventato proprietario della Lamborghini e gli era stata regalata come premio dopo la pubblicazione del suo album "Get Rich or Die Trying". Durante quel periodo, 50 Cent aveva inoltre il vizio di ridipingere tutte le sue auto, (inclusa, ai tempi, una Rolls-Royce Ghost) in una tonalità che egli definiva "50 Blue", non offerta di serie dalla casa automobilistica. Quindi, un altro impedimento all'acquisto sarebbe potuto essere questo. Gli intermediari di Vanilla Ice decisero comunque di procedere con l'acquisto nonostante questi difetti.

Una nota quasi beffarda è che 50 Cent aveva dimenticato qualcosa all'interno dell'auto, un dettaglio insolito ma intrigante. Tra tutte le monetine che sotto i sedili avrebbe potuto trovare, invece dei classici 50 centesimi egli trovò esattamente la metà: 25 cents.

La Lamborghini Murcielago, lanciata nel 2001 come successore della leggendaria Diablo, rappresenta un'icona nel mondo delle supercar. Equipaggiata con un poderoso motore V12 da 6,2 litri, capace di erogare 572 cavalli, è stata una delle auto più desiderate dell'epoca, capace di prestazioni straordinarie con accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi e una velocità massima di 333 km/h. Allo spegnimento della sua vent'esima candelina vi lasciammo un approfondimento sulle prestazioni di una Murcielago dopo 20 anni di vita.

