Vandalo rompe finestrino Mercedes ma non si accorge del proprietario: il bizzarro video

Ci sono certi episodi sulla strada a cui è difficile dare spiegazione: lo scorso maggio abbiamo visto il video di un autista che agita un’ascia fuori dal finestrino, per esempio. Oggi, invece, il protagonista è un vandalo che fracassa il finestrino di una Mercedes senza sapere che il proprietario è vicino a lui.

Le riprese delle telecamere di sicurezza di un edificio vicino al parcheggio ci mostrano il momento esatto in cui un vandalo ha fracassato il finestrino di una Mercedes-AMG C 63 S Cabriolet con un sasso. L’uomo, le cui ragioni del gesto non sono note, si avvicina all’auto sportiva e, dopo avere rotto il vetro del lato conducente, cammina come se niente fosse…senza realizzare che il proprietario era lì vicino.

Pochi secondi dopo, infatti, un secondo uomo corre verso di lui. In poco tempo il vandalo comprende la situazione e dà il via a un breve inseguimento che si conclude con l’attraversamento della strada accanto, con il proprietario che si ferma a vederlo da lontano.

Ovviamente non ci sono scuse per tale gesto e si spera che le autorità locali possano utilizzare questo filmato per identificare l'autore del reato. Il proprietario della Mercedes, invece, potrebbe dover pagare qualche centinaio di Dollari per la riparazione.

