Vandalo riga una Tesla e manda un messaggio preciso ad Elon Musk

Come potete notare voi stessi dall'immagine in fondo alla pagina, un vandalo di Capitol Hill ha deciso di far sapere a tutti cosa pensa di Elon Musk, e nel farlo ha danneggiato la portiera di una Tesla Model 3 rigandola con un certo impegno e precisione.

Il sentimento verso il CEO di Tesla è condiviso da una parte non trascurabile della popolazione statunitense, evidentemente ben rappresentata al congresso. In effetti poco più di un anno fa Lorena Gonzalez, parlamentare dello stato della California, non le aveva certo mandate a dire:"Fo**iti Elon Musk."

Durante i prolungati lockdown dello scorso anno Tesla si stava battendo per riaprire il prima possibile le linee di assemblaggio dello stabilimento di Fremont attraverso delle soluzioni di sicurezza apprese grazie all'esperienza maturata attraverso la Gigafactory di Shanghai. In quel momento Musk stava combattendo una battaglia politica contro alcuni esponenti del governo, e a Gonzalez la cosa non era andata a genio.

Col passare del tempo il post Twitter della deputata è divenuto virale, e Musk non ha mancato di risponderle prontamente:"Messaggio ricevuto." A mesi di distanza il CEO di Tesla annunciava la costruzione di un nuovo stabilimento in Texas (sfornerà Model Y e non solo), nonché la vendita di alcune sue residenze in California per l'acquisto di immobili presso l'enorme stato del sud.



La faccenda ha avuto sicuramente degli strascichi prolungati, e adesso sembra che un vandalo non voglia affatto sotterrare l'ascia di guerra, per cui ha deciso di rigare una Model 3 per un danno dal costo pari a 1.500 dollari. Purtroppo il proprietario della EV non aveva attivato la Modalità Sentinella, quindi non ci sono registrazioni della persona mentre compiva il nefando gesto.



Purtroppo questa è l'epoca in cui è estremamente facile per l'opinione pubblica polarizzarsi, e da parte nostra non possiamo fare altro che invitare alla riflessione e all'approfondimento di questo o di quell'argomento.



