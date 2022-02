Vandalizzata nuova stazione Tesla Supercharger: tagliati tutti i cavi di ricarica

Tesla continua silenziosamente a espandere la sua rete di ricarica ad alta velocità, qui trovate la mappa aggiornata al 2022 dei Tesla Supercharger, una di queste stazioni è stata però vandalizzata subito dopo esser stata inaugurata.

La società di Elon Musk si è vista costretta a sospendere l'erogazione dei servizi presso la nuova stazione Supercharger V3 di Oakhurst, in California, che mette a disposizione degli utenti ben 8 stalli. Quando gli utenti del forum Tesla Motors Club si sono recati fisicamente sul posto per provare la stazione hanno trovato tutti i cavi tagliati di netto.

Come già saprete le colonnine Tesla hanno i cavi integrati, non c'è bisogno che ve ne portiate uno nel bagagliaio, in questo caso però sono stati strappati tutti in modo abbastanza violento. Purtroppo non è la prima volta che le stazioni Tesla vengono vandalizzate, in passato è successo anche nello Utah, questa volta però dietro l'azione potrebbe esserci un perché molto chiaro: malintenzionati potrebbero aver tagliato i cavi per prelevare il rame al loro interno.

Solitamente chi vandalizza taglia i cavi parzialmente o danneggia i connettori. Questa volta dietro il colpo potrebbero dunque esserci professionisti che sanno perfettamente cosa fare. Nel caso in cui furti di questo tipo diventassero una norma, sarebbe forse cosa buona e giusta per Tesla installare telecamere di videosorveglianza attorno alle proprie stazioni, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Ricordiamo inoltre che anche le stesse auto Tesla vengono spesso vandalizzate senza alcun motivo.