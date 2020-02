Vandalizza una Tesla Model S colpendola con lo skateboard: il video

Le Tesla di Elon Musk hanno creato qualcosa di unico sul web, che si è riempito di video catturati dalla famosa e famigerata (per i vandali almeno) Modalità Sentinella. Non passa giorno che non esca un nuovo caso, se non di più: ora un ragazzo che ha vandalizzato una Model S con uno skateboard.

Appena questa mattina vivevamo mostrato un nuovo motociclista intento a calciare la portiera di una Tesla in movimento, cosa fra l'altro anche pericolosa. Nel video in pagina invece potete vedere "le gesta" di un ragazzo intento a vandalizzare una Tesla Model S con discreta violenza. Il video dura quasi 2 minuti e mezzo ma le fasi concitate sono solo verso la fine; il proprietario dell'auto elettrica ha comunque pubblicato tutto il filmato per intero per risalire al colpevole, di cui ancora non si conoscono le generalità.

Il giovane protagonista del video colpisce con forza prima lo specchietto sinistro, poi si accanisce contro la portiera. Chiaramente a volto scoperto, senza sapere che le Tesla sono ormai dotate di 8 telecamere di bordo in grado di registrare sempre, in fase di marcia come durante il parcheggio. Quando finirà l'accanimento contro le Tesla? Sempre che di accanimento si possa parlare, se anche le altre vetture avessero la Modalità Sentinella vedremo danni anche su altri modelli...