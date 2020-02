Vandalismo assurdo: lancia un masso di cemento su una Tesla e scappa, il video

L'atto di vandalismo appena perpetrato a Vancouver, in Canada, è un qualcosa di incredibile. Un tizio ha raccolto un grosso blocco di cemento da terra e l'ha scagliato contro il parabrezza di una Tesla Model 3 parcheggiata lì vicino.

La Modalità Sentinella però ha fatto ancora una volta il suo dovere, registrando la vicenda da più angolazioni. Nel video non è possibile però assistere al gesto poiché l'uomo, dopo aver raccolto quello che sembra essere un pezzo di marciapiede, è uscito dall'inquadratura mentre si avvicinava alla Tesla. Subito dopo la macchina oscilla leggermente per l'impatto e si attiva l'allarme automatico.

Questo è successo il 23 Febbraio Scorso sulla 454 West Pender Street di Vancouver. Al momento non sappiamo se ci siano altri danni oltre a quelli apportati al parabrezza, ma secondo Tesla in Canada questi ultimi sarebbero estensivi:"Il proprietario ha riferito a Tesla in Canada che in quel momento stava tornando alla macchina dopo aver passato una serata fuori, e tra l'altro aveva già attivato il riscaldamento dell'abitacolo da remoto. Si trovava ad appena un isolato di distanza quando è suonato l'allarme, e così ha cominciato a correre verso la propria auto."

Purtroppo era troppo tardi in quanto il vandalo era già scappato, e le camere di bordo non sono riuscite ad inquadrarlo in volto. Al momento le indagini per acciuffarlo sono avviate, e col video pubblicato su YouTube si cercano persone utili ad identificarlo.

La Modalità Sentinella fondamentale in questi casi. Ad esempio, pochi giorni fa, ha beccato una donna mentre era intenta a colpire una Tesla con una mazza da baseball. Proprio questo motivo la polizia di Westport ha deciso di acquistare le Model 3 di Elon Musk.