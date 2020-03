A questi vandali piace bucare le ruote, ma la Modalità Sentinella li ha beccati sul fatto

Una coppia di vandali e maltratta-pneumatici ha deciso di bucare le ruote di una Tesla, ma la Modalità Sentinella ha fatto ancora una volta il suo dovere, registrando completamente l'accaduto e sperando che questo serva d'aiuto alle forze dell'ordine nel beccare i criminali.

Le riprese in alto sono state postate su YouTube da David Donato, proprietario della Tesla in questione e vittima dell'accaduto. L'uomo ha chiesto a tutti una mano nell'identificazione dei due tizi del video, ma a quanto pare sarà un compito facile poiché le loro facce si sono volte verso la camera a più riprese. Chiarissimo anche il numero di targa del veicolo con il quale sono scappati credendo di averla già fatta franca.

Come fatto notare nel video l'accaduto ha avuto luogo a Chicago tre giorni fa, infatti all'inizio della registrazione sono stati inseriti anche l'orario dell'incidente e la via della città dell'Illinois. Questo evento però non sembra esser legato all'ondata di odio che alcuni americani paiono provare verso le auto elettriche di Elon Musk, infatti un'altra vettura tradizionale ha subito lo stesso trattamento appena un attimo prima.

Di recente la Modalità Sentinella è stata utile anche in altre situazioni. La prima riguarda l'ultimo terremoto dello Utah, testimoniato dalle telecamere di una Model 3, mentre la seconda è servita a riprendere una donna intenta a distruggere un'altra Model 3 con una mazza e in una mise poco elegante.