Vandali assaltano concessionarie rubando Hellcats e bruciando AMG GT

Non molti giorni fa abbiamo tutti noi sentito della tragica morte di George Floyd, un americano di colore rimasto ucciso mentre era sotto custodia della polizia di Minneapolis. Da allora una serie di reazioni ha portato a eventi in parte positivi e in parte negativi.

I primi riguardano le proteste pacifiche che si sono tenute in molte città americane, ma in molti casi numerosi individui hanno approfittato della confusione generale per mettere in atto dei veri e propri atti criminali che con le manifestazioni per George Floyd hanno ben poco a che fare.

Gli esempi si sprecano, e alcuni di questi li potete trovare nel video in alto oppure nelle condivisioni Instagram e Facebook in fondo alla pagina. A San Leandro, nella Contea di Alameda in California, alcuni riottosi hanno assaltato una concessionaria FCA registrando spudoratamente il tutto e prendendo possesso di alcuni veicoli, come ad esempio due Dodge Challenger Hellcat, una Dodge Charger Widebody e una Jeep Grand Cherokee. Dalle riprese però non si capisce se le vetture siano in seguito state lasciate lì o se i vandali abbiano deciso di portarsele a casa propria, ma di sicuro l''escalation ha senza alcun dubbio superato i livelli accettabili. Come potete vedere dall'ultimo video in calce, un elicottero della NBC Bay Area testimonia quella che pare essere la stessa scena di San Leandro appena descritta, solo alcune ore dopo i tafferugli.

Disastri simili li mostra ABC News attraverso i propri canali social. Dal materiale pervenuto presso Oakland si notano delle persone che hanno fatto irruzione all'interno di una concessionaria Mercedes-Benz, distruggendo e appiccando successivamente il fuoco ad una AMG GT Coupe dal valore economico immenso.

Come abbiamo sottolineato in precedenza, le manifestazioni pacifiche sono assolutamente bene accette, ma queste evidentemente non erano nell'interesse di alcuni individui i quali hanno deciso di sfruttare la situazione a proprio vantaggio.

Per chiudere provando a distendere la situazione vi rimandiamo ai leak riguardo la nuova BMW Serie 4: la vettura doveva esser mostrata domani, ma alcune immagini ne hanno rivelato le forme in anticipo. Infine un report confermerebbe lo sviluppo di un piccolo SUV elettrico by Alfa Romeo con piattaforma fornita da PSA.