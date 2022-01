Questo van Volkswagen ha quel che serve per vivere la Vanlife, e monta un motore Subaru

La pandemia da COVID-19 lascerà una grossa cicatrice nella storia del nostro pianeta, ma intanto ha alimentato e fatto letteralmente esplodere il fenomeno della Vanlife. Finiti i lockdown, molte persone hanno riscoperto la bellezza e l’importanza di una vita all’aperto, e così è iniziata la corsa all’acquisto o alla costruzione del proprio van.

E non è un caso che nel 2021, negli Stati Uniti hanno assistito ad un vero e proprio record delle vendite nel settore degli RV (Recreational Vehicles), al punto che spesso i prezzi sono saliti in maniera vertiginosa perché la richiesta era troppo alta rispetto alla disponibilità di mezzi. Tante persone però vogliono costruire la propria casa viaggiante, e quello che vedete è il progetto a cui ha dato vita Ryan di Vaan Design Co..

Si tratta di un Volkswagen Vanagon del 1986 che ha subito numerose modifiche, non solo in fatto di design degli interni, ma anche tecniche. Sotto al cofano infatti il motore originale ha lasciato il posto in favore di un motore Subaru da 2.5 litri e 165 CV, molto più potente e soprattutto affidabile, secondo il suo proprietario. Inoltre i cerchioni Sparco Terra calzano pneumatici offroad, per non fermarsi di fronte alla prima strada dissestata.

La magia dei van però, inizia sempre nel momento in cui si apre e si fa scorrere la portiera laterale, per accedere agli interni. Lo spazio a bordo di questo Vanagon è stato ottimizzato al massimo, al punto da sembrare ben più grosso di quanto le sue dimensioni facciano pensare. La zona abitativa comprende un piano cottura a 4 fornelli, un lavello, un tavolo retrattile, due letti (uno matrimoniale e un altro rialzato), e addirittura il bagno, un plus non facile da trovare quando si parla di van di queste dimensioni. Inoltre sono stati ricavati numerosi gavoni per stivare tutto l’occorrente per una vita ‘on the road’.

L’energia elettrica è fornita invece da una batteria al litio che può essere ricaricata mediante i pannelli solari da 180 w montati sul tetto, ma anche durante la marcia, oppure collegando il van ad una presa di corrente. Ci sono tanti altri dettagli da scoprire, ma niente è più esaustivo di un video, quindi vi invitiamo a premere play per godervi tutti i segreti di questo mezzo.

