Questo van è stato il primo veicolo a idrogeno della storia

Il mondo automotive sta vivendo dei cambiamenti profondi. Fra meno di 10 anni quasi tutte le nuove auto saranno elettriche, alimentate a batteria oppure a idrogeno. Dell'idrogeno purtroppo si parla sempre meno, eppure è una tecnologia dalle grandi potenzialità, le cui radici affondano negli anni Sessanta.

Vi siete mai chiesti qual è stata la prima vettura a idrogeno mai creata? Sull'elettrico sicuramente molti di voi saranno rimasti sorpresi dall'apprendere che la prima auto elettrica mai costruita risale addirittura al 1800, più nello specifico fra il 1832 e il 1839... L'idrogeno ha invece una storia più recente, del resto è sempre stata una tecnologia più complicata da gestire. Di norma si considera l'Electrovan di General Motors il primo veicolo a idrogeno della storia, alimentato da celle a combustibile.



Questo particolare modello utilizzava una tecnologia combinata di idrogeno liquido e ossigeno liquido. Il suo sviluppo ha richiesto più di due anni di lavoro e un team di 250 persone. La sua velocità massima era di circa 110 km/h, mentre la sua autonomia era pari a circa 190 km. Il modello alla base di questo Electrovan ospitava fino a 6 persone, a causa delle bombole presenti a bordo però rimaneva spazio sufficiente solo per quattro persone in totale. A causa di importanti problemi di sicurezza non è mai stato messo in vendita, è stato utilizzato solo internamente da General Motors - che sull'idrogeno in ogni caso ci aveva visto lungo...