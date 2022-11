Questo van è una delle Porsche più rare di sempre e costa più di una 911 GT3 RS nuova

Guardando l’immagine di apertura di questo articolo potreste pensare di essere al cospetto di un van Volkswagen con alcune modifiche che strizzano l’occhio alle sportive di Zuffenhausen, e invece quello che vedete è un modello Porsche a tutti gli effetti, realizzato in pochissimi esemplari che oggi vengono venduti a cifre da capogiro.

La sua storia ebbe inizio nel 1985, quando gli ingegneri Porsche decisero di creare un veicolo che fosse in grado di trasportare i pezzi di ricambio delle Porsche 959 nel modo più veloce possibile durante la Parigi-Dakar (a proposito, tra pochi giorni Porsche svelerà la 911 Dakar da sterrato). Il Volkswagen Transporter T3 originale venne quindi privato della sua struttura originale e al suo posto, sotto alla carrozzeria, venne installato il motore flat-six della 911 Carrera 3.2 che aveva 231 CV che gli facevano toccare i 185 km/h.

Assieme al motore, il van VW ereditò anche la trasmissione del modello citato sopra, e per digerire le nuove prestazioni i tecnici ritoccarono anche l’assetto del veicolo con un nuovo setup delle sospensioni, freni più potenti e altri ritocchi meccanici. La ciliegina sulla torta era rappresentata dal set di cerchi Fuchs da 16 pollici come quelli della sportiva di Zuffenhausen.

Anche l’abitacolo non rimase esente da modifiche, a partire dai rivestimenti, ora completamente in pelle, e dall’aggiunta di vari elementi Porsche, come lo stemma sul volante e l’aggiunta di strumentazione supplementare nel cruscotto per tenere sott’occhio i parametri vitali del nuovo motore.

Si dice che Porsche abbia costruito soltanto un totale di 7 esemplari del cosiddetto VW T3 B32, uno dei quali è ora in vendita presso il Porsche Classic Center Gelderland, in Olanda, con un prezzo stellare di 364.000 euro, ovvero circa 50.000 euro in più della nuovissima Porsche 911 GT3 RS Tribute to Carrera RS Package.