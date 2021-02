I van elettrici di Amazon e Rivian arrivano ufficialmente in strada per le prime consegne

Amazon è stata una delle prime grandi aziende a credere ciecamente in Rivian, startup dedicata alla costruzione di veicoli elettrici nata sulle orme di Tesla, e ora a inizio 2021 iniziano ad arrivare i primi frutti degli investimenti fatti. Il colosso dell’e-commerce ha iniziato a usare ufficialmente i nuovi van elettrici Rivian.

Di questi innovativi van Amazon-Rivian a zero emissioni abbiamo già parlato diverse volte. Abbiamo seguito lo sviluppo dall’inizio, fino ad arrivare alle recenti polemiche riguardanti l’avviso per i pedoni che questi veicoli emettono quando procedono a bassa velocità. Quando abbiamo parlato del suono, Amazon stava già testando alcune unità in giro per gli Stati Uniti (soprattutto attorno a Los Angeles), ora però il lancio è ufficiale.

A dirlo è proprio Amazon, che ha creato un filmato per celebrare l’arrivo dei van sulle strade. Dall’ingegnerizzazione (che ha coinvolto anche i conducenti dei van e la realtà virtuale) alla fine dell’intero progetto, che già nel 2022 vedrà 10.000 van elettrici di questo tipo in attività, il video celebra gli sforzi produttivi di questi ultimi anni - che insieme a una filosofia green puntano a facilitare il lavoro dei corrieri e a salvaguardare il nostro pianeta, inquinando sempre meno.

Amazon del resto vuole eliminare del tutto i combustibili fossili dal 2040 in poi, ci sembra che la strada intrapresa sia quella giusta...