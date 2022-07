Basta van, Amazon passa alle e-bike cargo per le sue consegne green

La svolta green, la voglia di inquinare il meno possibile, si sta espandendo in ogni settore, con le grandi aziende multinazionali che stanno facendo da apripista dando il buon esempio. Amazon è in prima linea nella decarbonizzazione delle sue filiere, anche delle consegne, che presto saranno eseguire con e-bike cargo.

Il colosso dell'e-commerce americano già da tempo ha messo in strada nuovi furgoni elettrici per azzerare l'inquinamento dei suoi vettori logistici (i nuovi furgoni elettrici di Amazon), a quanto pare però questo non basta. Presto i corrieri potranno usare e-bike cargo per effettuare le consegne cittadine. Le e-bike cargo stanno diventando sempre più popolari, non tutti lo sanno ma esistono anche degli incentivi in Italia per acquistarne una a un prezzo scontato (nuovi incentivi per e-bike cargo).

Amazon porterà per la prima volta questa novità nella città di Londra, anche se parlare di semplici e-bike è riduttivo. Si tratta infatti di minuscoli furgoncini con tanto di copertura per il conducente, in modo da sfruttare il servizio anche in giornate di pioggia. Il funzionamento poi è identico a una normale e-bike, con il conducente che deve pedalare mentre viene assistito da un motore elettrico.

Tecnicamente si tratta di veicoli in grado di raggiungere i 25 km/h, una velocità perfetta per le consegne al dettaglio. Negli Stati Uniti anche UPS e il servizio postale hanno iniziato a usare mezzi simili, siamo pronti a scommettere che ne vedremo sempre di più con il passare degli anni.