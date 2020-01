Valutata dall'EPA anche la Porsche Taycan Turbo S: l'autonomia è sotto le aspettative

Il rating EPA per la Porsche Taycan Turbo è stato comunicato di recente, con un'autonomia stimata essere attorno ai 323 chilometri per singola carica. Un risultato non eccezionale per la EV tedesca, ma sicuramente migliore di quello rilevato adesso per la variante Turbo S della stessa Taycan.

Infatti l'ente americano ne ha calcolato un'autonomia di circa 309 chilometri, un valore che la pone al di sotto della più agguerrita concorrente: la Tesla Model S Performance. Quest'ultima infatti ha ottenuto una stima di circa 524 chilometri per singola carica con un'efficienza di 97 MPGe (l'equivalente delle miglia al gallone), ben oltre i 68 MPGe riscontrati per la Taycan Turbo S.

Porsche per quanto concerne i numeri si trova quindi in una posizione di svantaggio rispetto a Tesla, che riesce sempre a tirar fuori dalle proprie creazioni un'efficienza non ancora pareggiata dalla concorrenza. Dal punto di vista delle performance però le due case sono praticamente appaiate: la Turbo S è giunta sul mercato con una potenza di 751 cavalli in modalità Overboost, che non sono lontani dai 796 cavalli dell'ultima versione di Model S Performance.

Al momento però la tedesca costa quasi il doppio dell'americana, e questo a livello di vendite potrebbe influire in modo importante, ma in ogni caso non ci resta che aspettare e vedere come risponderà il mercato.

