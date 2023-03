Valtteri Bottas ha ricevuto la sua Alfa Romeo Giulia GTAm personale: ce ne sono solo 500

Dopo i momenti bui nel periodo in cui era con Williams, Valtteri Bottas sembra rinato ora che è tra le fila della scuderia Alfa Romeo Formula 1, ed essendo un appassionato di motori prima ancora di essere un pilota, è orgoglioso di aver ricevuto le chiavi della sua Alfa Romeo Giulia GTAm, ordinata in Alfa Romeo Red.

Il pilota finlandese ha ricevuto la sua auto nello showroom Stellantis & You di Torino, di fronte ai più importanti rappresentanti della casa, dunque è diventato ufficialmente uno dei pochi e fortunati possessori della speciale GTAm, di cui ne esistono soltanto 500 esemplari.

"Sono ovviamente un appassionato di auto da sempre e adoro il marchio Alfa Romeo", ha detto Bottas. “È un onore per me essere ambasciatore di questo marchio e ora diventarne anche cliente, in quanto proprietario di una delle 500 Giulia GTA. Tecnicamente parlando, si tratta di un ottimo veicolo, costruito in collaborazione con Sauber Technologies sfruttando l'esperienza e il know-how tecnico che arriva direttamente dalla Formula Uno; ma, per noi appassionati di auto e motorsport, rappresenta molto di più. Fa rivivere una delle leggende del motorsport, la Giulia GTA del 1965, e incarna perfettamente il DNA del marchio, la passione per il motorsport, il piacere di guida e uno stile unico e distintivo”.

Ricordiamo infatti che la già ottima Giulia Quadrifoglio diventa ancor più specialistica nella sua versione GTA e GTAm (guardate questa sfida in pista tra Alfa Romeo Giulia GTA e BMW M3) grazie all’adozione di materiali pregiati che hanno permesso un risparmio di peso di 100 kg, e allo stesso tempo la potenza del motore V6 da 2.9 litri twin turbo è salita a 540 CV.

"Questo è un momento speciale per Alfa Romeo", ha aggiunto il team manager dell'Alfa Romeo F1 Cristiano Fiorio. “Valtteri Bottas è un ottimo professionista, un vincente, e la sua lunga carriera in F1 costellata da 10 gran premi vinti ne è la prova. Il suo desiderio di entrare a far parte della cerchia ristretta ed esclusiva dei clienti di Giulia GTA ci riempie di orgoglio. In un mondo del lavoro spesso guidato da obblighi contrattuali, oggi festeggiamo qualcosa di diverso: Valtteri ci ha dimostrato che a volte la passione guida le nostre scelte. Benvenuto Valtteri nel cuore della nostra ‘tribù’”.