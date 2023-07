Valtteri Bottas riceve la sua Mercedes-AMG One: è fantastica

Valtteri Bottas ha appena mostrato sui social l’arrivo della sua nuovissima Mercedes-AMG One, un esemplare color blu con dettagli in fibra di carbonio a vista. Il pilota finlandese ha trascorso cinque anni nella scuderia Mercedes prima di unirsi, nel 2022, all’Alfa Romeo.

Bottas ha commentato con un semplice “ne è valsa la pena attendere tanto”. Il sorriso mentre posa accanto alla hypercar dimostra una certa soddisfazione per il suo nuovo acquisto. Le consegne della tanto attesa “formula 1 stradale” sono partite ad inizio 2023. Oltre a Bottas, anche il suo ex compagno di squadra Lewis Hamilton e l’ex pilota Mercedes Nico Rosberg ne hanno ordinata una.

Questa vettura è stata presentata nel settembre 2017 con il nome di Project One. Lo sviluppo è stato più lungo del previsto: gli ingegneri hanno dovuto compiere un vero miracolo per adattare il V6 turbo da 1,6 litri derivato dalla monoposto di F1. Grandi sforzi sono stati compiuti per rispettare le normative sulle emissioni, che sono diventate sempre più severe.

Un’altra sfida è stata la durata del motore: nelle F1 è progettato per mantenere performance massime per soli 2.500 chilometri, un limite impensabile per una stradale. I tecnici di Affalterbach sono riusciti ad aumentare la sua longevità fino a 50.000 chilometri, dopodiché sarà necessario ricostruirlo. Tuttavia, è probabile che pochi esemplari raggiungeranno tale distanza; molti di essi trascorreranno la loro vita ben conservati in garage, in attesa che il loro valore aumenti esponenzialmente. Siamo certi che in futuro la ONE sarà una delle auto di questo decennio più costose, anche considerando il fatto che Mercedes-AMG non costruirà un’altra hypercar con motore da F1.

La Mercedes-AMG One è in grado di erogare ben 1.063 CV, grazie al suo V6 derivato dalla monoposto W07 Hybrid e a quattro motori elettrici. Nonostante sia stato edulcorato, il motore riesce a raggiungere la magica soglia di 11.000 giri. Le prestazioni sono da capogiro, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e una velocità massima, limitata elettronicamente, di 352 km/h.