Valtteri Bottas, momenti bui in Williams: 'Andai dallo psicologo, mangiavo solo broccoli'

Il pilota della scuderia Alfa Romeo Formula 1, Valtteri Bottas, ha raccontato di aver sofferto di problemi alimentari nel 2014. Tutta colpa di una dieta sbagliata e di una sorta di ossessione verso il suo lavoro che l'ha portato a chiedere aiuto ad uno psicologo.

Parlando con i microfoni del programma tv Yökylässä, l'ex pilota di Mercedes ha ammesso, riferendosi al 2014, quando era in Williams: “Mi allenavo al dolore, fisicamente e mentalmente ma la cosa mi è sfuggita di mano ed è diventata una dipendenza. Non mi è stato diagnosticato ufficialmente alcun disturbo alimentare, ma era sicuramente presente“.

Bottas ad un certo punto ha iniziato a cibarsi solamente di broccoli a vapore oltre a dare vita a lunghe corse a piedi, una dieta tutt'altro che salutare, come riconosciuto dallo stesso numero 77 del Circus: “Non era molto salutare volevo essere il migliore e pensavo di dover fare così. Se il team diceva che dovevo pesare 68 chili e io naturalmente ne peso 73, allora facevo di tutto”.

Valtteri Bottas, che ha di recente criticato la legge bavaglio della Formula 1, è quindi stato costretto a richiedere un aiuto esterno: “Ho avuto bisogno di uno psicologo che mi aiutasse a riprendermi e la sua prima valutazione di me è stata che sono quasi come un robot, che vuole solo raggiungere il suo obiettivo e non ha alcun sentimento. Mi ha sconcertato. Ma è vero che in quel momento non avevo altra vita che non fosse la F1“.

Sull'ultima stagione con la Mercedes, il pilota ha infine raccontato: “Quella stagione è stata difficile c’era il futuro in gioco e non sapevo per quale squadra avrei guidato. Era un momento importante nel quale chiedere un aiuto esterno“. Valtteri Bottas, che a giugno ha guidato l'Alfa Romeo a Milano, sembra fortunatamente aver superato questo complicato momento, e con Mercedes prima e soprattutto l'Alfa Romeo poi, pare aver finalmente trovato la sua giusta collocazione.