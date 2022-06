Valtteri Bottas guida la F1 di Alfa Romeo a Milano: si festeggiano i 112 anni del marchio

Oggi 24 giugno Alfa Romeo compie 112 anni. Tanto è il tempo passato dalla fondazione del marchio nel 1910 e per l'occasione il Biscione ha deciso di celebrare: portando la sua F1 per le strade di Milano.

La monoposto Alfa Romeo Orlen che solitamente sfreccia sui circuiti di Formula 1 (benvenuta Alfa Romeo Orlen C42 2022) è arrivata a Milano il 24 giugno percorrendo le vie del centro. Da Piazza Duomo a City Life, passando per Piazza San Babila, Porta Nuova, la Stazione Centrale e infine la zona Gattamelata, un luogo dal forte significato storico. Nel 1910 in zona Gattamelata sorgeva infatti il Portello, primo sito produttivo di Alfa Romeo che oggi è sede del nuovo Flagship Store del marchio, il primo showroom al mondo che introduce la nuova Brand Identity Alfa Romeo (inaugurato il nuovo flagship store di Alfa Romeo).

La scelta di Milano per il tour con la monoposto di F1 non è dunque stata casuale. 112 anni fa con il nome Anonima Lombarda Fabbrica Automobili il marchio veniva presentato al mondo intero, cambiando di fatto la storia dell'automobilismo. Alla guida della monoposto per i festeggiamenti dei 112 anni c'è stato inoltre Valtteri Bottas, pilota ufficiale dell'Alfa Romeo F1 Team, che in pochi mesi ha conquistato sul campo 46 punti e si trova al momento all'ottavo posto in classifica piloti.