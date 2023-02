Valtteri Bottas, il folle casco per i test in Bahrain: ci sono baffi e capelli

E' un casco decisamente particolare quello che ha mostrato Valtteri Bottas sui social. Attraverso la propria pagina Instagram il pilota di Alfa Romeo ha svelato il suo nuovo elmetto in versione cartoon, con tanto di baffi e capelli.

Di fatto il nuovo casco di Valtteri Bottas è il disegno della sua faccia, con tanto di logo/tatuaggio della casa automobilistica del Biscione in fronte, e gli immancabili baffi. Un'opera realizzata dalla compagna del pilota di Formula 1, Tiffany Cromwell, e che lo stesso finlandese utilizzerà solo per i test in Bahrain scattati ufficialmente oggi, giovedì 23 febbraio 2023.

Numerosi i commenti sui social in merito al nuovo casco di Bottas, decisamente sopra le righe, come ad esempio chi scrive: “Tutto ciò è sia fantastico quanto orribile”, un altro ricorda Homer Simpson: “Avete mai visto l'episodio in cui Homer pianta il 'tomacco', mix di pomodoro e tabacco che non ha un buon sapore ma non riesce a smettere di mangiarlo? Questo è esattamente così”. Un utente aggiunge: “Lo odio ma lo amo anche”. C'è poi chi vede delle somiglianze con Donald Trump ma anche con il mitico Dale “The Intimidator” Earnhardt, il pilota di Nascar più vincente della storia scomparso dopo un incidente a Daytona.

Chissà che Bottas, visto il grande eco che ha ottenuto questo casco, non deciderà di indossarlo almeno per un Gran Premio, nel frattempo vi ricordiamo che i test in Bahrain della Formula 1 sono scattati alle ore 8:00 di questa mattina e saranno visibili su Sky Sport fino alla conclusione, prevista attorno alle ore 17:30. L'evento si ripeterà domani per la seconda ed ultima giornata di test pre campionato.

Vi ricordiamo inoltre che il Mondiale di Formula 1 2023, come da calendario, scatterà il prossimo 5 marzo proprio in Bahrain. Nell'attesa, se non l'aveste ancora vista, potrete godervi la Ferrari SF-23, evoluzione estrema con un segreto da svelare.