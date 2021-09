Valtteri Bottas firma con Alfa Romeo Racing: il finlandese sostituirà Kimi

Il finlandese Valtteri Bottas ha firmato un accordo con Alfa Romeo Racing ORLEN. Lo scandinavo, attualmente seconda guida Mercedes, approderà alla ex Sauber a partire dalla stagione 2022 sostituendo il campione del mondo 2007 Kimi Raikkonen, che ha recentemente annunciato il ritiro dalla F1.

Valtteri Bottas è nato a Nastola nel 1989. Dopo una brillante carriera nelle formule minori viene assoldato dalla Williams nel 2012, debuttando nella massima serie nell'anno successivo e imponendosi come uno dei giovani profili più interessanti. Particolarmente fortunata è la stagione 2014, dove mette a segno sei podi a bordo di una FW36 inaspettatamente veloce. Nel 2017 passa in Mercedes, dove ha il delicato compito di sostituire il campione del mondo Nico Rosberg. La prima vittoria arriva al GP di Sochi del 2017, alla quale si aggiungono, finora, altri otto primi posti. Il finlandese ha inoltre conquistato 54 podi in Mercedes, risultato decisivo nei quattro titoli costruttori del team di Brackley.

“Alfa Romeo è un marchio che non ha bisogno di presentazioni, ha scritto alcune grandi pagine della storia della Formula Uno e sarà un onore rappresentare questo marchio” ha dichiarato Bottas.

Sulla notizia si è espresso anche Jean Philippe Imparato, CEO di Alfa Romeo: “I valori di efficienza, stabilità e performance che Alfa Romeo sta ridisegnando per il proprio futuro sono perfettamente impersonificati da un pilota come Valtteri, con cui ci auguriamo di scrivere insieme nuove pagine di una storia sportiva gloriosa”.

Frédéric Vasseur, team principal di Alfa Romeo Racing, cita un accordo pluriennale, senza tuttavia diffondere ulteriori dettagli: “L'accordo pluriennale che lo porta da noi offre sia a Valtteri che alla squadra la stabilità di cui abbiamo bisogno per costruire il nostro progetto in un momento cruciale per la Formula Uno”.

L'addio di Bottas dalla Mercedes AMG F1 conferma di fatto la promozione di George Russell: manca soltanto l'ufficialità. Russell è stato protagonista di un secondo posto nello strano GP del Belgio, a Spa-Francorchamps.