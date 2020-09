Quante valigie si possono caricare sulla Tesla Model Y? Proviamo...

All’annuncio della Tesla Model Y, moltissimi fan di Elon Musk hanno sgranato gli occhi, poiché sfruttando per il 75% la meccanica della Model 3 avrebbero avuto un nuovo crossover spazioso, senza scomodare la gigantesca Model X. Il proverbiale “anello mancate” nella line-up, ma quanto spazio è in grado di offrire davvero una Model Y?

Ce lo dice una persona che ne sta guidando una da un paio di settimane, non negli USA ma in Italia: Matteo Valenza è stato il primo italiano ad avere (seppur in prova) una Model Y importata dagli USA, noi stessi l’abbiamo vista dal vivo e ci siamo saliti a bordo, nel video che vi mostriamo oggi però è stata fatta una prova di carico del bagagliaio.



Da scheda tecnica, la Tesla Model Y Performance offre circa 600 litri di bagagliaio posteriore più 80 litri nel baule anteriore. A sedili abbattuti si arriva a 1.841 litri. Ebbene Matteo Valenza, nel corso della sua prova, ha caricato ben 13 valigie per un totale di 800 litri, lasciando il posto a ben 4 persone, due avanti e due dietro. Parlando di misure, il bagagliaio è largo 94 cm e lungo 108 cm, mentre il pozzetto anteriore è più irregolare, come potete vedere nelle immagini in basso.