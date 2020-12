La valigia guidabile di Mazda è uno dei mezzi più strambi mai concepiti

Mazda ha più volte stupito per le sue scelte rischiose: il successo commerciale del Wankel e il suo uso agonistico, l'arrivo della MX-5 in un periodo di crisi per le spider, il recente Skyactiv-X, un benzina con accensione per compressione, e la costruzione di una valigia guidabile.

Avete letto bene, Mazda progettò e costruì ad inizio anni 90 una valigia che poteva trasformarsi in un veicolo a tre ruote. Alla faccia dei Transformers. Il prodotto era talmente bizzarro da non avere un nome ufficiale, veniva semplicemente chiamato "auto valigia". Fu realizzata da un team Mazda composto da sette ingegneri che normalmente si occupavano di trasmissioni manuali. La valigia vinse il concorso interno Fantasyard, risultando la migliore idea di mobilità creativa. Con il piccolo budget fornito dalla casa automobilistica per la vittoria il team costruì lo strampalato mezzo, unendo una valigia Samsonite da 57 x 75 centimetri con una pocket bike. La valigia è alimentata da un motore a benzina a due tempi da 0,034 litri che produce 1,7 CV, quanto basta per spingere il veicolo, se così si può definire, a 30 chilometri orari.

La valigia fu un particolarissimo mezzo pubblicitario per Mazda, ne furono costruiti tre esemplari, il primo per il Giappone e i successivi destinati a Stati Uniti ed Europa. La versione europea fu addirittura presentata al Salone di Francoforte del 1991. La valigia non era molto comoda da trasportare, pesava ben 32 kg, decisamente troppo per un bagaglio a mano.

Si può intravedere un labile legame tra la valigia e la Mazda-Go, motocarro a tre ruote del 1931... quasi trent'anni prima rispetto alla R360 Coupé, la prima auto della casa giapponese.